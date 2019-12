Mircea Geoană, discurs emoţionant la NATO: Plângeam împreună în vechiul sediu!

"An după an, după an, nu le-a fost permis tinerilor români, bulgari, cehi, slovaci, polonezi sau baltici să facă lucruri care pentru prietenii și, acum, aliații noștri era un lucru normal. Nu era clar stabilit că NATO se va extinde.… [citeste mai departe]