- Un tanar de 23 de ani a decedat in urma unui grav accident produs pe traseul Balți- Ribnița, in apropierea satului Gura Cainarului. Polițiștii din Florești au fost alertați despre coliziune in jurul orei 11:00.

- Joi, 10 noiembrie, in jurul orelor 16.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare-Serviciul Rutier, au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe raza localitații Hurezul Mare, posibil cu victima. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul…

- Dupa mai multe verificari efectuate, polițiștii au depistat ca un barbat de 35 de ani, din Gaești, ar fi cel care l-ar fi acroșat cu mașina pe batran. Acesta va fi condus la sediul Poliției Orașului Gaești.„La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați,…

- Un incident mai putin obisnuit a avut loc ieri seara in municipiul Iasi. Soferul unui BMW de culoare gri nu a oprit la semnalele Politiei si acestia au fost nevoiti sa urmareasca masina cu numere de Maramures. In autoturism se mai aflau inca trei tineri, iar autovehiculul circula dinspre Nicolina…

- Un barbat de 48 de ani a fost gasit mort pe DN 55, in comuna Calarași, județul Dolj. Polițiștii cred ca acesta a fost victima unui accident, iar șoferul implicat ar fi fugit de la fața locului.

- Doi barbați din comuna ialomițeana Sudiți au ajuns dupa gratii dupa ce au accidentat mortal un adolescent de 15 ani și au fugit de la locul faptei. Șoferul era baut și nu avea permis de conducere.

- Un barbat din Piatra-Neamt a reclamat la 112 ca a fost calcat pe picior de o autospeciala de politie. Barbatul respectiv se afla la volanul unui autoturism care a fost oprit pe DN 12C, in afara localitatii Bicaz Chei, pentru o depasire neregulamentara, informeaza Agerpres. „Dupa intocmirea procesului…

- Un barbat de 42 de ani a murit, iar un altul de 26 a fost ranit, dupa ce un sofer de 19 ani i-a lovit cu masina in timp ce incerca sa fuga de la locul in care izbucnise un scandal, informeaza Observatornews. Totul s-a intamplat in jurul orei 05.30. Polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca,…