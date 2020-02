Un taximetrist a murit la volanul maşinii, în Copou „Barbatul se afla in timpul serviciului, i s-a facut rau si a parcat in statia de taxi de la Super-Copou. Apelul la serviciul 112 a fost facut de sotie. Ea s-a alarmat deoarece nu ii mai raspundea sotul la telefon, dupa ce s-a plans in prealabil de durere toracica. Am dirijat si o ambulanta cu medic spre zona indicata. S-a continuat resuscitarea. Dupa circa o ora de la inceperea manevrelor s-a declarat decesul. Pacientul era obez, si fumator", a de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

