Un taximetrist a câștigat iUmor și premiul de 20.000 de euro VIDEO Aseara a avut loc marea finala iUmor. Mihai Radu a fost concurentul ce a reușit sa impresioneze jurații cu show-ul sau gustat și de telespectatorii care s-au uitat in numar mare la finala sezonului 12 al popularei emisiuni de umor. De profesie șofer ridesharing in Capitala, finalistul iUmor Mihai Radu i-a amuzat teribil pe Cheloo, Mihai Bendeac și Delia povestindu-le cum și-a cunoscut soția dar și aventurile sale din viața profesionala.De fapt i-a asigurat ca toate povestirile sunt autentice, din viața sa. In finala iUmor, Mihai Radu s-a aflat in competiție cu Claudia Amuzica, Eduard Moise, Scuze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea și in aceasta ediție un coleg nou de juriu. Catalin Bordea este juratul-surpriza din cea mai noua ediție iUmor difuzata duminica, de la 20.00, la Antena 1. Catalin Bordea i-a surprins pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac in momentul in care a pașit pe covorul roșu…

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea și in aceasta ediție un coleg nou de juriu. Catalin Bordea este juratul-surpriza din cea mai noua ediție iUmor difuzata duminica, de la 20.00, la Antena 1.

- Delia, Mihai Bendeac și Cheloo vor avea și in ediția din aceasta duminica un coleg nou de juriu. Catalin Bordea este juratul-surpriza din cea mai noua ediție „iUmor” difuzata duminica, de la 20.00, la Antena 1.Catalin Bordea i-a surprins pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac in momentul in care a pașit…

- Finalul de saptamana a fost marcat de Dani Oțil cu un anunț fara precedent. Din cauza unor probleme tehnice aparute joi, 24 martie, ediția de azi a matinalului ”Neatza cu Razvan și Dani” a devenit ”cea mai scumpa de la inceputul anului”, potrivit spuselor prezentatorului.

- Duminica, de la 20.00, la Antena 1, cea de-a patra jurata iUmor din aceasta saptamana, Monica Birladeanu, a fost surprinsa placut de colegul Mihai Bendeac in timpul unui moment al show-ului. Audițiile iUmor continua și in aceasta duminica cu un nou jurat-surpriza. Cea care a raspuns invitației de a…

- Astazi, 5 martie, de la ora 20.00, la Antena 1 incepe „Dancing on Ice” . 9 perechi formate din vedete și patinatori profesioniști vor lupta timp de cateva saptamani pentru a indeplini un vis și pentru a-și depași propriile limite. Show-ul din seara aceasta va avea un moment special, pregatit de doua…

- Pe 5 martie, de la 20:30, Antena 1 lanseaza show-ul fenomen Dancing on Ice: Vis in doi , un show grandios in care vedetele vor concura pe gheața, in ritm de dans, alaturi de patinatori profesioniști. Difuzat in direct, show-ul va fi jurizat de patru profesioniști in domeniul dansului și al patinajului,…