Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetru care nu avea sofer, parcat vineri pe marginea unui bulevard din municipiul Constanta, s-a pus in miscare, a traversat carosabilul intrand si pe contrasens si a cazut apoi intr-o groapa sapata de muncitorii Regiei de Apa, imaginile fiind surprinse de o camera video din

- Un taximetru fara sofer a cazut, vineri, intr-un sant sapat pentru realizarea unor lucrari, in municipiul Constanta. Masina fusese parcata de conducatorul auto care a coborat cateva secunde, apoi s-a pus singura in miscare, a traversat bulevardul, a ajuns pe contrasens si s-a oprit in acel sant. Un…

- Final de cursa neașteptat pentru un taximetrist din Constanța. Șoferul a coborat din mașina, dar a uitat sa traga frana de mana. Autoturismul a ajuns intr-un șanț sapat de angajații regiei de termoficare.Incidentul a avut loc pe o strada din apropierea Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, vineri,…

- Ghnion pentru un sofer de taxi Acesta a ajuns cu masina intr o gorpaa. Evenimentul s a produs in zona Spitalului de Boli Infectioase din Constanta. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Imagini de la eveniment, puteti vedea aici Un taxi a ajuns intr o groapa in zona Spitalului de Boli…

- Un accident rutier s a produs vineri, 04 noimebrie in zona Spitalului de Boli Infectioase din Constanta. Asa cum se poate observa in imagini un taxi a ajuns intr o groapa. Soferul a lasat un client, a parcat masina, si...cum cel mai probabil ne putem imagina, masina a sarit din viteza si a ajuns direct…

- Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati joi noapte sa intervina pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Dacia, la un accident rutier produs intre un autoturism si o ambulanta. In urma coliziunii, ambulanta s a rasturnat intr o groapa a santierului…

- Sute de sticle cu bere și zeci de lazi de transport s-au impraștiat pe strada intr-o intersecție aglomerata din Constanța, dupa ce au cazut dintr-un TIR aflat in mers. Incidentul a avut loc miercuri, 17 august, dimineața. Din pacate incidentul a fost cauzat de proasta asigurare a marfii. Lazile in care…

- O masina a fost filmata in timp ce rula pe contrasens, la urcarea pe autostrada A4, dinspre Valu lui Traian, in judetul Constanta. Potrivit Ziua de Constanta, la volan s-ar fi aflat o femeie, iar aceasta a patruns pe contrasens, cu masina, la urcarea pe autostrada A4, in zona localitatii Valu lui Traian.…