- Un tata a obtinut, printr-o decizie a Judecatoriei Galați, de la fosta sotie despagubiri in valoare de 7.000 lei. Femeia l-ar fi denigrat pe acesta in fata celor doi copii minori, asa ca fostul sot a dat-o in judecata. Decizia nu este definitiva, potrivit Mediafax.

- FINAL… Preoteasa – vulpita de la Husi pierde dramatic lupta cu propriul sot, cel caruia a vrut sa-i puna in brate, pe tacute, un copil facut cu altcineva! Instanta a admis ieri solicitarea preotului de a desface casatoria din vina exclusiva a preotesei, hotarare anticipata cumva de cei care nu si-ar…

- Dosarul de la DIICOT al omului de afaceri Cristin Zamosteanu a trecut, ieri, la o noua etapa dupa ce procurorul de caz a decis sa extinda acuzatiile. Daniel Horodniceanu a dispus retinerea pentru 24 de ore a Oanei Mirela Zamosteanu (40 de ani), fosta sotie a dezvoltatorului imobiliar, pentru infractiunea…

- Lovitura pentru Primaria Timișoara de la Curtea de Apel. Municipalitatea este obligata sa o repuna in funcție pe Maria Stoianov, fosta șefa de la Direcția de Asistența Sociala, eliberata din funcție in 2017. Mai mult, trebuie sa-i plateasca și despagubiri: toate salariile indexate, majorate și recalculate…

- Acesta a considerat ca sunt emotii specifice nuntii si spune ca femeia l-a anuntat ca nu mai vrea sa se casatoreasca dupa ce a schimbat yala apartamentului in care cei doi locuiau si i-a inapoiat cheile de la masina. In intampinarea depusa in instanta, femeia a spus ca, la o luna dupa ce au hotarat…

- Procurorii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie Secia de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea în judecat în stare de libertate a inculpailorIONCOZMA MARIANA la data faptei ef Serviciu Inspecie Fiscal din cadrul Direciei Generale Regionale a...

- Ziarul Unirea Premiera in Romania: Carantina dintr-o localitate, ridicata de instanța de judecata Premiera in Romania: Carantina dintr-o localitate, ridicata de instanța de judecata. Curtea de Apel Bucuresti (CAB), care a admis cererea autoritatilor locale din comuna Gornet de anulare a ordinului sefului…