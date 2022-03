Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean ucrainean a decedat dupa ce a traversat, impreuna cu alte doua persoane, raul Tisa pentru a ajunge pe teritoriul romanesc, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei, Iulia Stan. „Azi, 9 martie 2022, in jurul…

- La Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Iasi a fost internat primul pacient Covid pozitiv venit din Ucraina. Este vorba despre un barbat in varsta de 33 de ani vaccinat cu doua doze Moderna, doza 2 fiind facuta in august 2021. Acesta se afla in tara noastra de pe 1 martie. Prima zi a petrecut-o intr-un…

- Clujeanca Rocsana Contraș, voluntar pentru refugiații din Ucraina, se afla la vama Sighetu Marmației și a spus ca ”rușii sunt la 15 km de granița cu Romania și trag in civili”.”Eu vin și plec de vineri incoace, de cand m-am apucat de colecta impreuna cu ceilalți colegi.Acum am ajuns in Sighet (marți,…

- In dimineata de 1 martie, in jurul orei 06.35, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmatiei, patru cetateni ucraineni, toti barbati, care au trecut prin apa raului Tisa din Ucraina in Romania. Cei patru au fost condusi de catre…

- In Kiev, Ucraina, locul care peste noapte s-a transformat intr-un iad, tinerii ucraineni, maturizați forțat și aruncați in brațele razboiului, sunt adevarați eroi. Este și cazul lui Sergiy Petroshenko, un soldat in varsta de doar 21 de ani, care deși ”terifiat”, apara singur un pod, așa cum o arata…

- Ajutoare alimentare pentru Ucraina Ajutoare pentru Ucraina. Foto: Radio Sighet Primele ajutoare alimentare au plecat ieri din Sighetu Marmației dincolo de granița, acolo unde numeroși ucraineni au ales sa nu plece de acasa. Mai multe asociații, ONG-uri locale, dar și simplii cetațeni au contruibuit…

- Un elicopter american Black Hawk cu 4 militari la bord a fost filmat, miercuri, la ora pranzului in Vama Siret, județul Suceava. Aparatul de zbor a aterizat și a lasat la sol militarii care potrivit martorilor, s-au plimbat cateva zeci de minute printre persoanele aflate in vama. Aceștia chiar au…