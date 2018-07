Un tanar si-a gasit sfarsitul intr-un grav accident, pe DN 65E

Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal pe DN 65 E, intre Rosiorii de Vede si Troianu in Eveniment / on 14/07/2018 at 15:24 / Un barbat de 33 de ani si-a pierdut viata intr-un grav accident de circulatie petrecut, in aceasta dimineata, pe DN 65 E, intre localitațile Roșiorii de Vede și Troianu, dupa ce masina pe…

- Un accident foarte grav, in care au fost implicate patru masini, a avut loc marti dimineata, pe DN28 (E85), in judetul Iasi. Salvatorii au intervenit de urgenta, dupa ce au fost alertati de martorii aflati in trafic. Din pacate, insa, trei oameni au pierit, din cate anunta Centrul Infotrafic. Victimele…

- Accident rutier la Maldaeni; o persoana a ajuns la spital in Eveniment / on 02/07/2018 at 18:28 / O persoana a ajuns la spital in urma accident rutier petrecut, in aceasta dupa amiaza, in comuna Maldaeni, in care au fost implicate un autotren si un vehicul, informeaza IPJ Teleorman. Potrivit…

- Autoritatile din Teleorman au intrat in alerta si au intervenit cat s-a putut de repede, cu echipaje medicale, de politie si pompieri, inclusiv de descarcerare, la locul unui accident rutier produs in jurul pranzului pe soseaua de centura a orasului Alexandria. Din start s-a declansat Planul Rosu de…

- Circulatia rutiera este blocata vineri dimineata pe DN 1B Buzau-Mizil, la kilometrul 22, in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren, a informat Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, conform agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Efectele ploilor si a furtunilor ce s-au abatut, pe final de saptamana, asupra mai multor zone din tara sunt greu de cuantificat. Salvatorii au intervenit in ajutorul oamenilor, in ultimele 24 de ore, in incercarea de a-i ajuta sa inlature apa si malul care le-au intrat in case si in curti. Din fericire,…

- O masina s-a izbit de un autobuz, iar in urma impactului foarte puternic, soferul autoturismului a murit pe loc. Baiatul de doar 24 de ani a sfarsit in conditii de neimaginat, in dimineata acesti ultime zile a saptamanii. O fata de 17 ani, aflata pe scaunul din fata al masinii a fost ranita, fiind preluata…

- Vietile a trei fete au fost curmate in cateva clipe, in urma unui accident infiorator, produs in cursul noptii de sambata spre duminica, in judetul Teleorman. Unica supravietuitoare este o tanara in varsta de 19 ani, care a ajuns la spital. Masina implicata in accident, in care se aflau cele patru fete,…