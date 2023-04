Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Iași a crezut ca va trece neobservat și a intrat in curtea vecinului sau, sarind gardul. S-a oprit asupra unui bun ce are o valoare destul de insemnata, dar nu s-a gandit sa fie un hoț „profesionist” Vasile Costel Balteanu in varsta de 30 ani, a reușit sa finalizeze doar 6 clase […] Articolul…

- Un tanar din Iași, dependent de pacanele, a bagat bani grei in aparate și nu a caștigat nimic. In acel moment, disperarea i se citea pe chip și i-a lasat masca pe cei din interiorul salii de jocuri dupa ce a recurs la un gest surprinzator Claudio Istoc este un tanar din județul Iași care […] Articolul…

- In autobuzul 23 de pe traseul Miroslava-Iași, un tanar a pulverizat spray lacrimogen in interiorul mijlocului de transport. Din primele informații, șoferul a sunat la Poliție. Mai mulți copii au solicitat asistența medicala din cauza problemelor oculare. „Astazi, la data de 06 martie a.c., polițiștii…

- „Am inceput Ozempic acum sase saptamani”, povesteste o utilizatoare americana de TokTok intr-un clip video vizionat de aproape 100.000 de ori. In pantaloni mulati si bustiera, tanara, vizibil mai slaba comparativ cu fotografiile ei realizate „inainte”, continua: „N-am facut niciun exercitiu, doar mi-am…

- El a șantajat familia fetei, amenințand ca daca nu va primi banii o va trimite pe fata sa se prostitueze in strainatate. In vara anului 2021, o fata de 17 ani a disparut din centrul de servicii sociale „Ion Holban” Iași. Se intampla pe 27 iulie, iar pana pe 10 august ancheta dispariție a cam […] Articolul…

- SPERIAT… Un tanar in varsta de 19 ani, fara prea multa experiența la volan, a produs un accident in urma cu puțin timp, la ieșirea din localitatea Secuia. Acesta se deplasa cu ruta Vaslui – Crasna și, se pare, nu a adaptat viteza la condițiile de trafic și astfel vehiculul a derapat, a patruns pe […]…

- Cadavrul scos de pompieri din raul Moldova, in zona localitatii Cotu Vames, este al unui tanar in varsta de 18 ani, care are rude in Iasi, dat disparut de familie din luna decembrie 2022, a informat, duminica, 22 ianuarie 2023, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. „Politistii au stabilit identitatea…