Stiri pe aceeasi tema

- O arma cu luneta, detinuta ilegal de un barbat din comuna botosaneana Mitoc, a fost gasita de politisti ingropata intr-o zona de depozitare a gunoiului, la marginea unei comune din judetul Botosani, informeaza Agerpres . „La data de 8 mai, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 9 Vlasinesti…

- Polițiștii din Botoșani au efectuat, duminica, percheziții la un tanar suspect de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, din comuna Mitoc. Polițiștii au confiscat o arma cu luneta, iar tanarul s-a ales cu un dosar penal. „La data de 8 mai 2022, polițiștii din cadrul…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 9 Vlasinești au pus sambata in executare trei mandate de percheziție domiciliara la locuințele unor persoane banuite de furturi din locuințe, din comuna Știubieni.

- Politistii de la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea se antreneaza de aproape jumatate de an cu campionul olimpic la tir, Alin Moldoveanu, acum comisar in cadrul politiei vrancene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un tanar de 25 de ani s-a impuscat in cap luni dimineata in Parcul Copou, din municipiul Iasi, barbatul murind pe loc. Din primele cercetari rezulta ca tanarul ar fi politist si ca ar fi fost angajat de numai cateva luni in cadrul unei sectii de Politie din judetul Botosani. “In aceasta dimineata, politistii…

- Politistii din Sebeș cerceteaza 3 persoane care sunt banuite de braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ar fi impușcat o caprioara, cu o arma de vanatoare artizanala, deținuta ilegal. Doua persoane au fost reținute. Au fost efectuate 4 percheziții. In dimineața zilei de 9 martie 2022,…

- Un minor de 16 ani din judetul Galati a fost depistat si este cercetat de politisti, dupa ce a spart un chiosc din municipiul Galati fara sa fure nimic, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean.Potrivit sursei citate, la data de 16 februarie, pe o retea de socializare a fost postata o filmare…

- Politistii din Bistrita Nasaud au descoperit, in urma unei perchezitii la locuinta unei femei din localitatea Zagra, trei pusti de vanatoare si zeci de cartuse pentru arme letale. Date din ancheta arata ca partenerul de viata al femeii, un cetatean austriac, in varsta de 71 de ani, ar fi introdus ilegal…