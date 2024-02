Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 31 ianuarie, polițiștii din Seini au fost sesizați de catre o femeie de 26 de ani, despre faptul ca, in noaptea de 30/31 ianuarie a.c., i-a fost sustrasa din fața unei societați comerciale, o autoutilitara și un autoturism care se afla pe platforma. In urma activitaților informativ-operative,…

- Marți, 23 ianuarie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat și reținut un tanar de 18 ani, din comuna Ticuș, județul Brașov, care locuiește fara forme legale in Alba Iulia și care este cercetat pentru furt in scop de folosința și conducere…

- Tanar de 18 ani din Brașov, reținut de polițiștii din Alba dupa ce ar fi furat o autoutilitara și ar fi avariat 2 autoturisme Tanar de 18 ani din Brașov, reținut de polițiștii din Alba dupa ce ar fi furat o autoutilitara și ar fi avariat 2 autoturisme La data de 23 ianuarie 2024, polițiștii de investigații…

- Un tanar de 21 de ani a fost retinut de politistii din judetul Ti,is, fiind suspectat ca a atacat cu un cutit un taximetrist si i-a furat telefonul. Incidentul s-a produs in municipiul Timisoara, dupa ce tanarul s-a urcat in taxi si a cerut sa fie dus la o adresa din oras, potrivit news.ro.”La data…

- Joi, 4 ianuarie 2024, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș au identificat un barbat de 39 de ani, din localitatea Drașov, ca persoana banuita de savarșirea unei infracțiuni de furt. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 11 decembrie 2023, in timp ce se afla in vizita la o cunoștința…

- Doi adolescenti, in varsta de 13 și 15 ani, din judetul Gorj, sunt suspectati ca au plecat spre stațiunea montana Ranca cu un autoturism pe care l-au gasit parcat, cu usile descuiate si cu cheile in contact. Baiatul de 15 ani a fost retinut, fiind cercetat pentru comiterea mai multor infractiuni. Furtul…

- Un barbat care incerca sa fure elemente metalice de pe o platforma industriala din Fagaraș a murit electrocutat. Trupul a fost gasit carbonizat, scrie News.ro. Sambata, in jurul orei 21.00, politistii au fost sesizati printr-un apel de urgenta ca un barbat s-ar fi electrocutat in timp ce incerca sa…

- In urma activitaților informativ-operative desfașurate de polițiștii secției 1 Groși, ieri, 05 decembrie, a fost identificata persoana banuita de comiterea unei fapte de furt calificat, ca fiind un tanar de 21 de ani din Coltau. In fapt, la data de 04 decembrie a.c., polițiștii au fost sesizați prin…