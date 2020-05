Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de doar 29 de ani este autorul unei fapte scandaloase. Barbatul a jucat poker și a comandat lautari cu euro falși! Distracția insa nu a durat mult, caci faptașul a ajuns pe mainile oamenilor legii.

- Un barbat de 29 de ani din Raducaneni, Iasi, a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat cu propunere de arestare preventive in cursul zilei de miercuri, dupa ce a falsificat bancnote de 50 si 100 de euro, iar suma totala de 2.000 de euro a jucat-o la pacanele.

- Politistii au retinut ieri un tanar, Manolescu Dragos Andrei, care ar fi impartit cu mare generozitate valuta falsa, in ultimul timp. Politistii ieseni au intrat pe fir in luna martie, atunci cand Manolescu l-ar fi inselat pe un Sarbu Razvan Ionut din Gorban cu valuta falsa, la un joc de poker. Acesta…

- n avocat cunoscut in Iași iși acuza fosta partenera de viața ca a profitat de banii lui și a plecat de acasa. Femeia a solicitat ajutorul judecatorilor pentru ca nu a reușit sa se ințeleaga cu avocatul cu privire la imparțirea bunurilor. S-a ajuns in situația bizara ca un evaluator sa intre in casa…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, vineri, ca numarul infectarilor cu nou coronavirus a ajuns la 5.467 in Romania, in creștere cu 265. Bilanțul epidemic al deceselor a urcat la 257. Cazurile mortale au fost raportate la București și in județele Dolj, Iași, Suceava, Arad, Bacau, Timiș, Cluj,…

- Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj…

- Filmul lui Codin Maticiuc, „Miami Bici”, lansat pe 21 februarie, a inregistrat audiențe record in Romania, fiind cel mai mare succes de box office inregistrat in primul weekend de la lansare al unui film romanesc din ultimii 26 de ani. Codin a recunoscut ca a apelat la prieteni și apropiați pentru a…