- Formația alb-violeta susținuta și financiar de suporteri a hotarat sa organizeze o acțiune de selecție in aceasta saptamana. Decizia a fost luata deoarece numeroși tineri jucatori s-au adresat oficialilor lui ASU Politehnica pentru a primi o șansa de a evolua pe ”Știința”. ”Baieții in ghete” au anunțat…

- ASU Politehnica iși asigura și in urmatorul sezon poarta cu un junior de la malul marii. De aceasta data alb-violeții l-au imprumutat din ”curtea Regelui” pe goalkeeperul Rareș Murariu. Alaturi de el, pe ”Știința” va evolua un alt tanar de mare perspectiva de la FC Viitorul, fundașul Raul Vidrasan.…

- Laurent Sourisseau, supranumit Riss, directorul si redactorul-sef al Charlie Hebdo, a scris in editorialul sau din ultimul numar al revistei franceze ca romanii, ca toti europenii, nu au umor, dupa ce s-au suparat pe Franta, in urma caricaturii ce o ironiza pe Simona Halep. Editorialul din ultimul numar…

- ”Baieții in ghete” au anunțat astazi numele celui de-al doilea jucator adus sub comanda noului tehnician, Cosmin Petruescu. La ASU Politehnica revine Bogdan Nicolescu, jucator cu profil defensiv, care, la fel ca Bogdan Bozian, prima achiziție a verii, a fost acontat de la conjudețeana CSM Lugoj. Nicolescu…

- Gigi Becali susține ca i-a transmis lui Nicolae Dica sa schimbe sistemul de joc din 4-2-3-1 in 4-3-3, incepand cu sezonul viitor, fiind fascinat de jocul Craiovei, care are acest stil cu 3 mijlocași și tot atația atacanți. "Vrem sa schimbam tactica in 4-3-3 și s-ar putea ca Tanase sa joace acolo sus.…

- Testul a avut loc in septembrie anul trecut, inregistrand un cutremur cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter, potrivit Science Alert.Recent, avand la dispozitie date mai detaliate, savantii au descoperit ca muntele care acopera situl exploziei a scazut in altitudine cu 0,5 metri…

- CSM Politehnica Iasi disputa astazi ultimul meci in deplasare al sezonului 2017-2018. Echipa pregatita de Flavius Stoican joaca la Ovidiu, in compania FC Viitorul Constanta. Gazdele pleaca mari favorite din mai multe puncte de vedere. In primul rand, dobrogenii sunt mult mai ancorati in competitie.…

- Monica Pop aniverseaza 25 de ani de cand este la șefia Spitalului de Urgențe Oftalmologice din Capitala. Monica Pop, care a slabit 40 de kilograme in urma cu ceva timp , este unul dintre cei mai renumiți medici oftalmologi din Romania. Monica Pop, care a fost amenințata cu moartea , este director al…