- Accident mortal pe DN 76, la ieșirea din Beiuș spre Ștei. Patru persoane au decedat in urma unui tragic accident rutier. Accident mortal pe Drumul National 76. Patru persoane au murit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant de la marginea drumului. Patru persoane au murit dupa ce…

- Un accident rutier produs astazi, 21 mai 2018, in jurul orei 14.15, pe DN 74, intre localitațile Presaca Ampoiului și Poiana Ampoiului, s-a soldat cu ranirea ușoara a doua persoane. ”Trafic ingreunat pe DN 74, intre Presaca Ampoiului si Poiana Ampoiului, datorita unui accident produs la km 82 + 600…

- 15:02 Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp in localitatea Redea, din județul Olt. Conform primelor date, trei persoane au decedat. Din datele preliminare este vorba de un autoturism in care se aflau cinci persoane, iar ...