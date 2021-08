Stiri pe aceeasi tema

- O sa pornesc analiza eșecului Petrolului ’52, 0-1 (0-0), de la București, in fața Metaloglobusului, cu un fragment scurt din discursul de dupa meciul de ieri al noului antrenor principal al gazdelor: „Un pic, un pic inclin sa cred ca un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil”! Rara recunoașterea…

- Astazi, la Casa Fotbalului, prin tragere la sorți, a fost stabilit țintarul pentru noul sezon competițional al Ligii secunde, din care face parte și noua echipa FC Buzau, fosta Gloria Buzau. Astfel, echipa din Crang va juca prima etapa in deplasare cu AFC Hermannstadt, fosta divizionara I. Partida…

- La 20 de ani si 290 de zilie, Rovanpera a castigat Raliul Estoniei, a saptea etapa din WRC. El a batut recordul altui finlandez, Jari-Matti Latvala, chiar conducatorul echipei Toyota, care s-a impus, in 2008, in Raliul Suediei, la varsta de 22 de ani si 313 zile. Rovanpera i-a intrecut pe irlandezul Craig…

- La sediul Ligii Profesioniste de Fotbal a fost stabilit programul meciurilor pentru sezonul 2021 -2022 din Liga 1. Echipa din Trivale urmeaza sa joace in Banie, cu Universitatea Craiova, iar galben-verzii vor juca tot in deplasare, cu echipa Gaz Metan Medias. VEZI AICI PROGRAMUL COMPLET: Liga 1 –…

- Sergiu Pirvulescu, fotbalist legitimat la ACS Kids Tampa Brașov, va juca in sezonul urmator la Petrolul Ploiești. Pirvulescu, care a evoluat anul trecut la Gloria Buzau, a fost prezentat astazi de catre oficialii gruparii prahovene. Fotbalistul brașovean este imprumutat timp de un an la gruparea „galben-albastra”,…

- Un secretar de stat din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, condus de catre Eduard Novak, a renunțat la funcția pe care o ocupa in cadrul instituției, dupa ce a fost prins pe picior greșit de catre polițiști, in timp ce se afla in trafic. Și anume la volan, dupa ce bause. Insuși oficialul…

- Etapa a VI-a a Diviziei Naționale de Seniori (DNS) la rugby programeaza, la finele saptamanii, un meci foarte important pentru RC Gura Humorului, care va juca la Alba Iulia, duminica, de la ora 11.00, intr-o partida care reprezinta o șansa importanta pentru humoreni de a obține un prim succes in ...