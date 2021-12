Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat a patruns ilegal in zona de securitate a Castelului Windsor din Marea Britanie, una dintre principalele reședințe ale reginei Elisabeta a II-a. Barbatul a fost arestat de poliția britanica.

- Un barbat inarmat a fost arestat dupa ce a patruns ilegal in zona de securitate a Castelului Windsor in Berkshire, una dintre principalele resedinte ale reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, in ziua de Craciun, informeaza Reuters si dpa, potrivit Agerpres. Ofiteri de la Thames Valley Police…

- Prințul Charles și ducesa de Cornwall, Camilla, vor petrece Craciunul cu Regina Elisabeta a II-a la Castelul Windsor, dupa ce suverana a decis sa nu calatoreasca la reședința ei din Sandringham, așa cum o face intotdeauna in acest moment, a informat un purtator de cuvant al moștenitorului coroanei britanice.…

- Pele va petrece sarbatorile acasa, dupa ce fostul mare fotbalist brazilian a fost externat, joi, din spitalul „Albert Einstein” din Sao Paulo, unde fusese internat in urma cu doua saptamani pentru chimioterapie, a anuntat unitatea sanitara, citata de agentiile internationale de presa și de Agerpres…

- Printul Charles si sotia lui, Camila, ducesa de Cornwall, vor petrece Craciunul alaturi de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Castelul Windsor, a anuntat joi purtatorul de cuvant de la Clarence House, resedinta oficiala a printului de Wales, informeaza DPA. Suverana va petrece in…

- Tradiționalul dineu de Craciun patronat de Elizabeth II nu va mai avea loc in acest an. Covid-19 a obligat-o pe suverana britanica sa anuleze acest eveniment organizat cu familia largita cu ocazia sarbatorilor de sfarșit de an. Motivul: explozia contaminarilor cu varianta Omicron, transmite AFP, Le…

- Regina Elizabeth a II-a a anulat un prânz cu familia înainte de Craciun ca masura de precautie, în conditiile în care în Marea Britanie se înregistreaza o crestere semnificativa a cazurilor de COVID-19, a anuntat o sursa de la Palatul Buckingham, relateaza Reuters.…

- Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii, a carei stare de sanatate i-a ingrijorat pe britanici in ultimele zile, a fost fotografiata la volanul unei masini pe proprietatea Castelului Windsor, unde suverana se odihneste la sfatul medicilor, potrivit The Sun, anunța news.ro. Fotografii publicate,…