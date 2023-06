Un tânăr de 18 ani a murit după ce a fost lovit de un şofer beat şi drogat, într-o localitate din Prahova Accidentul s-a produs duminica seara, 4 iunie, in localitatea Ciupelnita, din județul Prahova. Tanarul de 18 ani a murit dupa cateva ore la spital, iar șoferul vinovat a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit unui comunicat transmis de IPJ Prahova, citat de site-ul local Observatorulph.Politistii au fost sesizati in jurul orei 23.00 despre faptul ca pe DJ 101F,in Ciupelnița, s-a produs un accident rutier cu victima. Potrivit politistilor, un sofer in varsta de 24 de ani a acrosat un pieton de 18 ani care mergea pe marginea drumului, iar dupa accident soferul a plecat de la fața locului.Pietonul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

