Un tânăr de 17 ani, prima victimă a „sezonului înecurilor” la Giurgiu Scafandrii de la ISU Giurgiu au fost solicitați, vineri dupa-amiaza, pe un canal din municipiul Giurgiu, unde se anunțase posibilul inec al unui adolescent. Scafandrii au gasit baiatul, dar, din pacate, incercarile de rususcitare nu au avut rezultate. Dupa doi ani in care, din cauza pandemiei, numarul de inecuri inregistrat in județul Giurgiu a fost relativ scazut, vara lui 2022 incepe cu o astfel de tragedie. Vineri dupa-amiaza, in jurul orei 17, pompierii de la ISU erau anunțați, printr-un apel la 112, ca un baiat de 17 ani a intrat in apele Canalului Plantelor și nu a mai ieșit la suprafața.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

