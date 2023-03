Stiri pe aceeasi tema

- Dosare penale la regimul rutier Sambata, 11 martie, in timpul serviciului de patrulare, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Panciu au oprit pentru control in intersecția Drumului Județean 205 E cu Drumul Județean 205 B Țifești o autoutilitara condusa de un barbat, de 37 ani, din județul Brașov. In…

- La data de 13.01.2023, ora 23.25, un tanar, in varsta de 22 de ani, a fost depistat de polițiștii focșaneni in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Brailei, din mun. Focșani, fiind sub influența substanțelor psihoactive, fapt atestat de aparatul Drugtest, care a indicat pozitiv la rubrica THC…

- Un șofer in varsta de 29 ani, din Olt, a fost prins drogat la volan, in noaptea de 13/14 ianuarie 2023, pe un drum dintr-o comuna olteana. Un alt tanar, urmarit internațional pentru furt, a fost gasit in aceeași noapte.

- Prins baut și drogat la volan, in miez de noapte, la Vințu de Jos. Tanar din comuna, cercetat de polițiști Un tanar de 21 de ani din comuna Vințu de Jos este cercetat de polițiști dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism sub influența alcoolului și a substanțelor cu efect psihoactiv. …

- Drogat și baut la volan, la 21 de ani: Tanar din ALBA, prins de polițiști, in trafic. Cum a fost „rasplatit” pentru fapta Drogat și baut la volan, la 21 de ani: Tanar din ALBA, prins de polițiști, in trafic. Cum a fost „rasplatit” pentru fapta La data de 10 ianuarie 2023, in jurul orei 00.30, polițiștii…

- Articole pirotehnice confiscate de polițiști La data de 18 decembrie a.c., in jurul orei 13:15, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au oprit pentru control in comuna Slobozia Bradului un autovehicul condus de un barbat, de 27 ani, din comuna Campineanca. In urma controlului autovehiculului,…