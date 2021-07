Un tânăr a jefuit o sală de jocuri de noroc, iar apoi a jucat banii la păcănele în altă sală Un tanar din Iași care a jefuit o sala de jocuri de noroc a jucat apoi o parte din bani la pacanele intr-o alta sala. Barbatul in varsta de 21 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a jefuit sala de jocuri, informeaza Ziarul de Iași . Tanarul a jucat vineri cateva ore la aparate, iar dupa ce a pierdut o suma considerabila s-a suparat și, in jurul orei 23.00, a agresat-o pe angajata salii, iar sub amenințare a luat din seiful unitații 25.000 de lei și a fugit. „In urma activitatilor desfasurate de politisti au fost recuperati aproximativ 13.200 de lei si bunuri in valoare de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

