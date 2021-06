Stiri pe aceeasi tema

- Casa de licitatii Phillips va scoate la licitatie, la data de 23 iunie, la New York, un peisaj pictat de Winston Churchill, unul dintre marii oameni de stat ai secolului XX, informeaza AFP, conform Agerpres. Aceasta pictura in ulei, intitulata „The Moat, Breccles”, realizata de Churchill in 1921, are…

- Cea de-a 77-a aniversare a Debarcarii din Normandia a fost sarbatorita duminica cu un spectacol aerian de Patrouille de France, deasupra nou inauguratului memorial din Ver-sur-Mer in cinstea militarilor britanici. Avioanele au zburat pe deasupra zonei, lasand in urma fașii in culorile drapelului…

- Data de 6 iunie marcheaza Ziua Debarcarii in Normandia și inceputul evenimentelor care au dus la victoria Aliata pe Frontul de Vest in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Pe 6 iunie 1944, incepeau operatiunile prin care fortele aliate isi propuneau deschiderea unui nou front de lupta, in vestul Europei.…

- Duminica, 6 iunie, se implinesc 77 de ani de la Debarcarea din Normandia, momentul in care trupele Aliate au inceput debarcarea pe coastele de vest ale Franței, cea mai mare invazie amfibie din istorie. Mai jos, fotografii colorizate din ziua in care, in mijlocul celui mai mare și mai sangeros razboi…

- In Israel, Ziua Comemorarii Holocaustului este marcata anual la inceput de aprilie, pe data de 8. In aceasta zi, intreg Israelul s-a oprit pentru cateva minute, in memoria celor aproximativ 6 milioane de evrei uciși de naziști in lagarele de concentrare din cel de Al Doilea Razboi Mondial. Oameni simpli,…

- Prima structura de Infanterie Marina din Romania implineste 81 de ani.In timpul starii de criza de la inceputul celui de Al Doilea Razboi Mondial, la 1 aprilie 1940, prin Inaltul Decret Regal nr. 635, s a infiintat Batalionul de Infanterie Marina, prima unitate de acest fel din Armata Romaniei capabila…

- George Segal a decedat in urma complicatiilor aparute dupa o operație de bypass cardiac, a precizat sotia artistului, Sonia, intr-un comunicat, potrivit Agerpres. Nascut pe 17 februarie 1934 intr-un orasel din statul New York, George Segal a debutat in film la inceputul anilor 1960 cu un mic rol in…

