- Tabloul "La fillette a la corbeille fleurie", realizat de Pablo Picasso in 1905, a fost adjudecat cu 115 milioane de dolari marti, in prima zi a licitatiilor de primavara organizate de casa Christie's la New York, unde a fost pusa in vanzare uriasa colectie de arta

- Legendarul Plaza Hotel din New York va fi achizitionat cu 600 de milioane de dolari, a dezvaluit unul dintre cumparatorii lui, un magnat din Dubai care intentioneaza sa transforme hotelul american intr-o ''marca mondiala''. Shahal Khan, a carui societate - White City Ventures - are sediul general in…

- Un tablou de Pablo Picasso, realizat in 1934 si despre care specialistii cred ca este un autoportret, evaluat la 70 de milioane de dolari, va fi scos la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie's...

- "La Jeune fille sophistiquee", o sculptura unica realizata de Constantin Brancusi, evaluata la 70 de milioane de dolari, va fi scoasa la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie's la New York, transmite Bloomberg.

- Celebra colectie de arta a lui Peggy si David Rockefeller - aproximativ 1.600 de tablouri, sculpturi, piese de mobilier si bibelouri -, evaluata de specialisti la 600 de milioane de dolari, va fi scoasa la licitatie in mai, de casa Christie's, la New York, transmite AFP.