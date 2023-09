Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane suspectate ca ar fi spioni rusi in Marea Britanie au fost arestate si puse sub acuzare in urma unei investigatiei majore in domeniul securitatii nationale, relateaza BBC marti, preluata de Reuters. Inculpatii sunt cetateni bulgari care ar lucra pentru serviciile de securitate ruse, potrivit…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciu Teritorial Iasi, impreuna cu politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, efectueaza 14 perchezitii domiciliare, pe raza judetului, intr-o cauza privind savarsirea…

- Politia Metropolitana din Londra a anunțat, joi, ca moartea cantareței Sinead O'Connor nu este considerata suspecta, relateaza BBC. Artista, in varsta de 56 de ani, a fost gasita in stare de inconstienta in casa ei din Londra si a fost declarata decedata la fata locului, precizeaza autoritațile.

- Cantareața irlandeza Sinead O'Connor, care a murit miercuri la varsta de 56 de ani, a fost gasita inconștienta la o adresa din Londra și a fost declarata moarta la fața locului, a anunțat Poliția Metropolitana din Londra, transmite Reuters.

- Un Land Rover s-a izbit de o școala primara din Wimbledon, in sud-vestul Londrei. Poliția a anunțat ca polițiștii se afla la locul accidentului din Camp Road – adaugand ca mai multe persoane au fost ranite. La locul incidentului a sosit și un elicopter pentru a prelua raniții. Potrivit Poliției Metropolitane,…

- Un barbat a injunghiat doua persoane la Spitalul Central Middlesex din Londra, relateaza BBC. Un barbat a fost arestat, a anunțat Poliția Metropolitana.Operațiunile de salvare, demarate in jurul orei locale 14.00, doua orei mai tarziu in Romania, sunt „in curs de desfașurare", iar oamenii raniți sunt…