- Cunoscuta cantareața Ileana din Valcele a decedat astazi, fiind cel de-al 18-lea deces al unui bolnav infectat cu coronavirus in Romania. Femeia de 76 de ani a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Ea este o renumita cantareața de muzica bisericeasca aparținand cultului penticostal.…

- Ultimul comunicat al Grupului de Comunicare Strategica, care prezinta situația cazurilor de imbolnavire cu coronavirus la ora 17, scoate in evidența faptul ca acestea continua sa creasca. Pana astazi, 15 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 139 de cazuri de persoane infectate cu virusul…

- Inca doua cazuri de coronavirus, in Romania, bilanțul național ajungand la 97!Cazul 96 este o femeie, 47 ani, din București, contact direct al cazului 45, asimptomatica, aflata in autoizolare la domiciliu. Cazul 97 este un barbat, 39 ani, din judetul Dolj, intors in 05.03. din Brescia,…

- UPDATE ora 19:50 – Inca trei cazuri de coronavirus in Romania. Numarul total al imbolnavarilor a ajuns la 28. 11 cazuri noi au fost anuntate astazi. Toate persoanele purtatoare in momentul de fata ale virusului Covid-19 sunt internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca,…

- Clujeanul din satul Boian, comuna Ceanu Mare, suspectat ieri ca ar avea coronavirus a primit astazi raspunsul medicilor. El, intors recent din Bergamo, nu are virusul COVID-19, așa cum se credea, parțial, potrivit prefectului Mircea Abrudean. Tot astazi au fost analizate alte 24 de probe, printre care…

- Pacientul este un barbat de 40 de ani din Hunedoara.Acesta se afla in izolare la domiciliu inca din 26 februarie.S-a intors din Italia recent, din Bergamo.Dupa ce a anunțat ca are febra și o stare proasta, s-a decis internarea la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara.Acesta este al doilea caz…

- Ziarul Unirea DSP Alba: 5 pacienți diagnosticați cu CORONAVIRUS sunt internați, 22 persoane in carantina și 12.619 de persoane auto-izolate la domiciliu, la nivel național Al optulea caz diagnosticat cu COVID-19 (coronavirus) pe teritoriul Romaniei este al unui barbat in varsta de 51 de ani din județul…

- O pasagera care a aterizat marți pe Aeroportul International Avram Iancu din Cluj-Napoca, venind de la Varșovia, care este suspecta ca ar fi contaminata cu coronavirus, a fost preluata și atransportata la Spitalul de Boli Infectioase din Cluj-Napoca. Totuși, surse medicale au declarat pentru Agerpres…