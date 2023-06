Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden nu a discutat despre scurgerea de informații din documente secrete cu premierul britanic Rishi Sunak cand cei doi barbați s-au intalnit in Irlanda de Nord saptamana aceasta, a declarat, joi (13 aprilie), secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. „ Nu au…

- Conform unui raport secret „scurs” din Pentagon, in zilele de 3,4 și 5 martie, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat operațiuni militare complexe, nu doar umanitare, in sprijinul Ucrainei. Astfel, pe teritoriul Romaniei s-au desfașurat urmatoarele operațiuni militare: Recunoaștere aeriana in adancime…

- Scurgerea de informații de la Pentagon, produsa in ultimele zile, pune intr-o postura extrem de delicata Statele Unite, atat prin prisma faptului ca nu-și pot proteja eficient datele militare, ci și din cauza ca, daca informațiile ajunse in spațiul public sunt reale, rezulta ca americanii i-au spionat…

- UPDATE 7:30 Avioanele de lupta slovace MiG-29 oferite Ucrainei sunt defecte și nu pot zbura in misiuni de lupta deoarece tehnicienii ruși le-au sabotat, a declarat ministrul slovac al apararii. Ministrul Jaroslav Nad a declarat ca singurele piese defecte din avioanele de lupta au fost instalate de tehnicieni…

- Rusia și Statele Unite au „trecut deja” de etapa Razboiului Rece in relațiile lor și se afla in prezent intr-o etapa de „razboi fierbinte” hibrid, a declarat in cursul zilei de miercuri, 5 aprilie, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Serghei Ryabkov, la postul de radio Sputnik. Ce semnifica acest…

- Tensiune enorma intre Statele Unite si Rusia. Un jurnalist american de la Wall Street Journal a fost arestat in Rusia de serviciile secrete si acuzat de spionaj. Celebra publicatie a cerut imediat eliberarea reporterului, iar Statele Unite au respins vehement acuzatiile. Daca va fi gasit vinovat, tanarul…

- Cand incidentul a fost relatat de reprezentanți de rang inalt de la Pentagon in fața Congresului, aceștia au spus ca misterul a fost elucidat și ca a fost vorba despre niște simple drone, și nu despre o amenințare pentru securitatea naționala.Fostul șef al grupului de lucru OZN al guvernului, Jay Stratton…

- Ministrul rus al Apararii Serghei Șoigu a inmanat distincții de stat piloților avioanelor Su-27 care au provocat prabușirea dronei MQ-9 Reaper in Marea Neagra pentru „prevenirea incalcarii granițelor zonei de operațiuni speciale" de catre avionul fara pilot, relateaza agenția rusa de presa RIA Novosti,…