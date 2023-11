Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, Jake Sullivan, nu a recunoscut duminica, 29 octombrie, divergențele dintre SUA și Israel in legatura cu atacul militar din Fașia Gaza, dar a subliniat ca Washingtonul continua sa fie sincer cu aliatul sau din Orientul Mijlociu, relateaza…

- Statele Unite au efectuat, joi, lovituri aeriene care au vizat doua instalatii care au legatura cu militiile sustinute de Iran in estul Siriei, in urma unor serii de atacuri cu drone si rachete impotriva fortelor americane din regiune, a anuntat secretarul apararii Lloyd Austin, transmite CNN, citat…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a respins posibilitatea ca palestinienii sa fie expulzati din Fasia Gaza, „o idee sortita esecului”, a declarat el, fiind de parere ca locuitorii din Gaza ar trebui sa poata ramane in timp ce Israelul lupta impotriva Hamas, noteaza AFP. Antony Blinken se…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat ca a avut o intalnire "foarte productiva" la Riad cu printul mostenitor saudit, Mohammed bin Salman, un angajament diplomatic esential in conditiile in care Israelul se pregateste sa lanseze un atac terestru in Fasia Gaza controlata de Hamas, iar…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a sosit vineri, 13 octombrie, la Tel Aviv, pentru o vizita in semn de solidaritate cu Israelul, inca sub soc dupa atacul sangeros lansat in urma cu aproape o saptamana de miscarea islamista palestiniana Hamas, informeaza Agerpres. Austin urmeaza sa aiba…

- Raspunsul Israelului la atacurile lansate de gruparea militanta islamista Hamas „va schimba Orientul Mijlociu”, a declarat luni premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza dpa si AFP. „Cu ce se va confrunta Hamas va fi dur si teribil (…), vom schimba Orientul Mijlociu”, le-a spus Netanyahu unor…

- Presedintele american Joe Biden a asigurat sambata ca Statele Unite sunt gata sa ofere Israelului „toate mijloacele de sprijin adecvate” in urma atacului miscarii palestiniene islamiste Hamas, avertizand totodata „orice alta parte ostila Israelului” sa nu incerce sa profite, relateaza Reuters citand…