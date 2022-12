Stiri pe aceeasi tema

- Un salon din Londra a luat o decizie surprinzatoare, și anume sa indeparteze tatuajele care au legatura cu Kanye West in mod gratuit. Aceasta alegere a venit in urma scandalurilor și mesajelor controversate ale rapperului, motiv pentru care tot mai multa lume și-a pierdut aprecierea fața de artist.

- Presedintele american Joe Biden i-a indemnat vineri pe responsabilii politici americani sa denunte public antisemitismul, la scurt timp dupa ce Donald Trump a primit un negationist la domiciliul sau din Florida, iar rapperul Kanye West a facut apologia lui Adolf Hitler, relateaza AFP. "Mai degraba decat…

- Presedintele american Joe Biden i-a indemnat vineri pe responsabilii politici americani sa denunte public antisemitismul, la scurt timp dupa ce Donald Trump a primit un negationist la domiciliul sau din Florida, iar rapperul Kanye West a facut apologia lui Adolf Hitler, relateaza AFP. Fii la curent…

- Elon Musk i-a suspendat contul lui Kanye West dupa ce acesta a postat pe Twitter o postare acum ștearsa, cu o zvastica. Dupa ce a susținut ca ii place pe Adolf Hitler, rapperul a postat o serie de tweet-uri controversate, inclusiv presupuse mesaje text intre el și Musk. Printre tweet-uri ...

- Statuia a fost retrasa de la etajul atracțiilor și mutata in arhiva, a anunțat un purtator de cuvant al muzeului.Aceasta statuie de ceara a fost instalata in expoziția permanenta a muzeului in 2015.Rapperul american a aparut acolo alaturi de o statuie a fostei sale soții, Kim Kardashian. Retragerea…

- Mai multe persoane care au fost candva apropiate de celebrul artist au declarat pentru CNN ca acesta a fost mult timp fascinat de Adolf Hitler și chiar iși dorea sa numeasca un album dupa numele liderului nazist. Un director de afaceri care a lucrat pentru Kanye West a declarat ca rapperul american…

- Muzeul Madame Tussauds din Londra a retras statuia de ceara care il infatiseaza pe Kanye West din spatiul destinat vizitatorilor. Statuia rapperului american, care si-a schimbat legal numele in „Ye”, a fost mutata intr-o arhiva a muzeului.

- Este vorba de un adolescent in varsta de 17 ani din Oxfordshire care se afla in spatele scurgerii de informatii despre GTA 6. Politia din Londra a confirmat arestarea presupusului atacator din spatele celei mai mari scurgeri de informatii din istoria jocurilor video. Presupusul hacker in cauza este…