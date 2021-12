Un student congolez de la UMF Iași este pasionat de strigături și dans popular Un tanar venit din Congo sa studieze Medicina la Iași poate spune ca e moldovean get-beget. E fascinat de portul romanesc, danseaza pe muzica populara mai bine ca mulți de-ai noștri și vorbește deja precum localnicii, in “dulcele grai”. De aproape un an și jumatate, tanarul face parte din Ansamblului Folcloric “Doina Carpaților”. Ba chiar a devenit unul dintre membrii de baza. Justin are 21 de ani și este student in anul al treilea la Universitatea de Medicina și Farmacie din Iași. Tatal sau este din Congo, iar mama, romanca. Ea este cea care i-a inspirat dragostea pentru tradițiile noastre, așa… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kassas Ali este student in anul 6 la Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” și de un an este voluntar in secția de terapie intensiva COVID-19 a Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala. El spune ca atunci cand pandemia se va termina va fi mandru ca a ajutat,…

- Descoperire macabra intr-o vila de lux din Iași. Este vorba despre doi tineri un marocan și o romanca, studenți la Universitatea de Medicina și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași au fost gasiți morți in locuința. Potrivit unor surse, trupurile acestora ar fi incendiate.

- In ședința de Guvern de miercuri, 8 decembrie 2021, la solicitarea prim-ministrului ca subiectul celor trei spitale regionale sa fie un punct prioritar pe agenda Ministerului Sanatații, domnul ministru Alexandru Rafila a raspuns ca „pentru Iași s-a semnat contractul pentru proiectare”. Primarul municipiului…

- Examenul național de rezidențiat din centrul universitar Cluj-Napoca va avea loc duminica, 21 noiembrie. Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca va lua masuri speciale astfel incat proba scrisa, la care vor participa peste 1.600 de candidați, sa se desfasoare in conditii…

- In acest fel medicii pot stabili care este cel mai bun tratament pentru bolnav. Specialiștii care au lucrat la proiect spun ca testul are precizie de 100%. Acesta este destinat doar spitalelor și a fost dezvoltat printr-o investiție de 2 milioane de lei de la stat și privat. Testul PCR este capabil…

- Examenul de Rezidențiat 2021 este programat saptamana viitoare, respectiv duminica, 21 noiembrie 2021. Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a anunțat numarul de locuri, scoase la concurs, dupa cum urmeaza: Medicina – 490 locuri, Medicina dentara – 150, Farmacie – 112 și doar…

- Ro Vaccinare atrage atentia ca Titrul (concentratia) anticorpilor nu este relevant pentru protectie si nu influenteaza decizia de vaccinare si reda cateva explicatii ale Conf. univ. dr. Catalin Popescu, Doctor in Stiinte Medicale la Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti.

- Primarul Mihai Chirica a vizitat din nou luni, 27 septembrie, șantierul deschis la Palatul Braunstein, acolo unde lucrarile de consolidare si refunctionalizare a edificiului se apropie de finalizare. Edilul-șef a fost insoțit de Excelența Sa doamna Laurence Auer, Ambasadorul Republicii franceze in Romania,…