- Sesizați de participanții la trafic, polițiștii au pornit pe urmele struțului, dar se pare ca proprietarul a ajuns la pasare inaintea oamenilor legii.Pasarea a fost gasita de proprietar in zona pieței din Gaești. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Pe DN 72 Targoviște- Gaești, in satul Dumbrava din primele date, a avut loc o coliziune intre un autoturism și o motocicleta. In urma impactului, o persoana a fost ranita, la fața locului au intervenit echipajele de prim ajutor. Persoana ranita este motociclistul, in varsta de 17 ani. Polițiștii efectueaza…

- Cisterna sosita pentru mutarea combustibilului dintr-o autocisterna rasturnata la intrarea in localitatea Voslobeni, județul Harghita nu are dispozitiv de transvazare, astfel ca e asteptata sosirea echipamentul tehnic necesar, a anuntat ISU Harghita, citata de Agerpres. „Autocisterna sosita la locul…

- Traficul rutier este blocat, luni, pe un drum national din judetul Galati si pe alte 12 drumuri judetene din Buzau, Bacau, Braila, Galati, Dambovita si Vrancea, unde se actioneaza cu utilaje de deszapezire si material antiderapant, urmand a fi redate circulatiei in momentul in care traficul rutier se…

- Atenționare meteo nowcasting COD GALBEN valabila pana la ora 23:00 pentru zona joasa a județului Dambovita, respectiv zona localitaților: Targoviște, Moreni, Gaești, Pucioasa, Titu, I. L. Caragiale, Potlogi, Cornești, Fieni, Corbii Mari, Dragomirești, Razvad, Baleni, Gura Ocniței, Dragodana, Racari,…