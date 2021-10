Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul de pe muntele Aso, cel mai mare vulcan din Japonia și unul dintre cei mai mari din lume, a intrat în eruptie miercuri dimineata, potrivit presei locale, relateaza agențiile Reuters și AFP, citate de Agerpres. Eruptia a generat nori densi de cenusa care s-au ridicat pâna…

- Umeno Sumiyama si Koume Kodama aveau 107 ani si 300 de zile pe 1 septembrie, depasind recordul anterior stabilit de celebrele surori japoneze Kin Narita si Gin Kanie, care aveau 107 ani si 175 de zile.Cele doua s-au nascut pe 5 noiembrie 1913, pe insula Shodoshima din vestul Japoniei, intr-o familie…

- Japonia a anuntat joi suspendarea utilizarii a 1,63 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 produse de compania americana Moderna, dupa semnalarea prezentei unor impuritati in trei loturi distribuite in tara, relateaza AFP. Grupul farmaceutic nipon Takeda, care importa si distribuie in Japonia…

- Un tribunal din Fukuoka, sud-vestul Japoniei a condamnat la moarte, pentru prima oara in istoria justiției nipone, un lider al unui clan Yakuza, Satoru Nomura, 74 de ani, cunoscut pentru brutalitate și pentru actele sale de violența, a transmis postul BBC, preluat de Digi24 . Tribunalul a stabilit ca…

- Japonia a extins, inaintea Jocurilor Paralimpice, starea de urgenta decretata pentru Tokyo si alte regiuni, pentru a combate o crestere a numarului infectiilor cu SARS-CoV-2, anunța news.ro. Actuala stare de urgenta, a patra de la inceputul pandemiei, ar fi urmat sa expire pe 31 august, dar…

- James Hetfield, solistul Metallica este una dintre figurile reprezentative din muzica rock. Hetfield s a nascut la data de 3 august 1963 in California, SUA.James Alan Hetfield, poreclit si Papa Het cea mai cunoscuta porecla de a lui in randul fanilor , este un cantaret, chitarist si compozitor american,…