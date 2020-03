Stiri pe aceeasi tema

​Fondatorul companiei Microsoft Bill Gates, împreuna cu alți finanțatori, asigura un buget de pâna la 125 de milioane de dolari pentru finanțarea eforturilor științifice de realizare a unui tratament împotrova noului coronavus, COVID-19.

​Platforma americana de comerț online cu lenjerii de pat Brooklinen, fondata de un antreprenor cu radacini românești, a obținut, luni o investiție de 50 de milioane de dolari din partea fondului Summit Partners.

Waymo, divizia de mașini fara șofer a Alphabet (Google), a anunțat ca a obținut o runda de finanțare (prima din afara companiei) de 2,25 miliarde de dolari.

​Fondul de investiții Accel, unde românca Luciana Lixandru este partener, a condus o runda de finanțare de 6,5 milioane de dolari, acordata unui startup IT britanic care muta pe internet conferințele offline și alte evenimente mari, cu pâna la 100.000 de participanți.

​Un startup american care produce carne reala în laborator, fara creșterea și sacrificarea animalelor, a primit joi o noua investiție, de 161 de milioane de dolari, pentru cercetare și dezvoltare.

Optsprezece masini si trei motociclete ale actorului Paul Walker, cunoscut din filmele „Fast and Furious" si decedat in 2013, au fost vandute pentru suma de 2,33 milioane de dolari la o licitatie care a avut loc in Arizona, scrie Reuters.

Producatorii de automobile din Coreea de Sud ― Hyundai și Kia ― au anunțat o investiție de 110 milioane de dolari într-un startup britanic care produce mașini electrice.

Potrivit CEO-ului Apple, Tim Cook, producatorul de iPhone-uri achiziționeaza o companie la fiecare doua-trei saptamâni. Pe aceasta lista de achiziții tocmai a fost adaugat un startup de inteligența artificiala ― Xnor.ai ― pentru care Apple a platit 200 milioane de dolari.