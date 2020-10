Un star belgian a primit primul card Flashback din FIFA 21

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a primit azi o veste proasta: mijlocașul Darius Olaru (22 de ani) a fost suspendat trei etape. Comisia de Disciplina din cadrul FRF a anunțat azi decizia in cazul lui Darius Olaru, eliminat in minutul 80 al meciului Poli Iași – FCSB 5-2. Mijlocașul a primit o suspendare de trei etape și o amenda…

- Chiar daca in FIFA 20 joaca pentru imaginara Piemonte Calcio, Giorgio Chiellini, ramane unul din cei mai buni fundași din FIFA. Mai ales dupa ce a primit un card Flashback extraordinar, celebrand sezonul 2013-14. Veteranul lui Juventus a primit un card „monstruos”. Card de 96 OVR pentru italian Cardul…

- Nicolae Stanciu (27 de ani), mijlocașul ofensiv al Slaviei Praga, este pe lista de achiziții a lui Leeds United, nou-promovata in Premier League. Nicolae Stanciu este cel mai in forma fotbalist roman. Mijlocașul a impresionat sezonul trecut la Slavia Praga, alaturi de care a caștigat titlul și a opus…

- Internaționalul Ovidiu Hoban, 37 de ani, a declarat joi, in cadrul emisiunii GSP Live, ca titlul caștigat in acest an cu CFR Cluj a fost cel mai greu de obținut din cauza stresului provocat de faptul ca mai mulți fotbaliști de la gruparea ardeleana au fost testați inițial pozitiv la COVID-19, iar apoi…

- Dan Nistor (32 de ani) se judeca cu Dinamo pentru a primi salariile restante din perioada in care evolua pentru „caini”. Dinamo pare sa fie lovita din toate direcțiile in aceasta perioada. Nu doar de coronavirus, care a facut ravagii in cadrul echipei, ci și de foști jucatori. ...

- Managerul executiv al Universitatii Craiova , Ovidiu Costesin, a declarat, astazi, la finalul Comitetului Executiv al LPF, ca formatia olteana este dispusa sa joace maine seara meciul cu Astra Giurgiu, din etapa a 9-a din play-off-ul Ligii 1. „Noi ne dorim sa se joace toate meciurile pe teren. Suntem…

- S-au incheiat campionatele, dar in august revin Liga Campionilor și Europa League. Iar cei de la EA Sports au „marcat” momentul cu un card excelent FIFA 20, cel al lui Fede Valverde, mijlocașul de la Real Madrid. Cardul de 93 OVR costa 55.000 monede Uruguayanul a primit imbunatațiri importante la toate…

- Francezul Moussa Sissoko va deveni cel mai popular mijlocaș din Premier League și unul dintre cei mai buni din intreg jocul FIFA 20. Gamerii au ramas uimiți sa vada noul card primit de mijlocașul lui Tottenham in Summer Heat, unul cu adevarat impresionant - 94 OVR. Cardul este disponibil doar pentru…