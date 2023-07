Stiri pe aceeasi tema

- La 83 de ani, actrița Fall Ilona, o puternica, admirabila prezența pe scena timișoreana, de peste 50 de ani vedeta incontestabila a teatrului maghiar, debuteaza in teatrul independent, in premiera ”Monoloagele solitudinii”, cel mai nou spectacol al Comp

- Singuratatea este tema abordata in cel mai nou spectacol al companiei de teatru independent Arte-Factum. „Monoloagele solitudinii” va avea avanpremiera vineri, de la ora 20, in Studioul Franciscan aflat in cladirea Centrului de Cultura și Arta a Județului Timiș. Spectacolul este inclus in programul…

- Dr. Faustus, teatru-concert, inspirat de operele lui Thomas Mann și Leonard Bernstein, deschide luni, 15 mai, stagiunea Nocturnalii inside 2023 a Companiei de teatru independent Arte-Factum. Evenimentul se va desfașura de la ora 20:00, in Studioul Franciscan din Timișoara (str. E. Ungureanu nr. 1, Piața…

- Pornind de la textul „Livada de vișini”, semnat de remarcabilul dramaturg A.P. Cehov, cea mai recenta premiera a teatrului sucevean, LIVADA, este montata de regizorul Slava Sambriș, director artistic al Teatrului Republican „Luceafarul”, Chișinau și va avea premiera joi, 18 mai, la ora 19:00, in prima…