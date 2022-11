Stiri pe aceeasi tema

O comisie a Natiunilor Unite a constatat ca fortele ruse sunt raspunzatoare de "marea majoritate " a actiunilor de nerespectare a drepturilor omului la inceputul razboiului Rusiei din Ucraina, relateaza The Guardian.

La aproape opt luni de la invazia Rusiei in Ucraina, forțele sale se lupta, in timp ce Ucraina a avansat și a recaștigat teritorii in est și in sud. Cu toate acestea, in estul regiunii Donbas, orașul Bakhmut ramane o ținta a Rusiei, iar trupele sale fac progrese, aflam dintr-un material bbc.com.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel, marti, la o misiune internationala de monitorizare la granita dintre Ucraina si Belarus, acuzand Rusia ca incearca sa atraga Belarusul direct in razboi, relateaza The Guardian, informeaza News.ro.

Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, susține ca furnizarea sistemelor de rachete cu raza lunga de acțiune catre Ucraina poate duce la un razboi mondial.

Autoritațile din Ucraina și Iran se contrazic pe tema dronelor iraniene utilizate de ruși in razboi. Iranienii nu recunosc faptul ca au trimis Rusiei drone, dar ucrainenii prezinta pe rețelele de socializare fotografii cu aparatele de zbor.

O grupare neonazista pro-Kremlin, activa in Ucraina, incita la atrocitați impotriva prizonierilor de razboi și susține in mod explicit tortura pentru obținerea de informații, inclusiv „indepartarea unor parți ale corpului", relateaza The Guardian.

Premierul canadian Justin Trudeau afirma ca gropile comune descoperite in Ucraina sunt dovezi ale crimelor de razboi ale Rusiei si ca este nevoie ca aceasta sa fie trasa pe deplin la raspundere pentru actiunile sale, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.

Mult mediatizata ofensiva din sudul Ucrainei a fost o campanie de dezinformare pentru a distrage atentia Rusiei de la cea reala, pregatita in regiunea Harkov, au declarat reprezentanti ai fortelor speciale ale Ucrainei, citati de The Guardian, potrivit News.ro.