Stiri pe aceeasi tema

- DE NECREZUT… Politistii din cadrul Politiei Municipiului Barlad au retinut un barbat, in varsta de 29 de ani, din municipiul Barlad, banuit de comiterea unei infractiuni la regimul sigurantei circulatiei pe drumurile publice. Concret, barbatul, care circula haotic, a dat bir cu fugitii cand politistii…

- NUMIRE…Inspectorul principal Andrei Bobu este, de astazi, noul sef al Serviciului Permise si Inmatriculari Auto Vrancea. Numirea sa, facuta pe o perioada de 6 luni de zile, cu posibilittea de prelungire, inclina balanta fata de numirile facute pana acum, in structurile Ministerului de Interne, in judetul…

- ALERTA… Un tanar de 23 de ani din municipiul Huși, Butiuc Laurențiu, care se alfa in Iași in ultima perioada, este de negasit din data de 9 octombrie. Apropiații sai i-au anunțat dispariția la Poliție și așteptata cu inimile stranse orice detaliu despre tanar. “Se numește Butiuc Laurentiu și are 23…

- Un barbat de 49 de ani din Calarasi a fost surprins de politisti in timp ce forta un sofer sa accelereze pe Autostrada Soarelui pentru a-i permite sa inainteze. Barbatul a fost amendat cu peste 3.400 de lei si i s-a suspendat permisul pentru 120 de zile. Politia Romana avertizeaza ca acest tip de bullying…

- ATENȚIE… In ultimele zile, la spitalul clinic de urgențe „Sfantul Spiridon” din Iași au ajuns doua persoane mușcate de șarpe. Una dintre ele este din municipiul Huși și a ajuns la spitalul din Iași cu menifestari neurologice, semn ca a fost mușcat de un șarpe veninos, spun cadrele medicale. Este vorba…

- DEJA SE STIE … Vasluienii au inceput sa faca coada la DNA. Un lot intreg de la SC Reiser Barlad s-a prezentat la DNA Iasi. Este vorba despre seful societatii, Daniel Buzamat si contabila Catalina Bolgar. Numai ca, in tensiunea generata, probabil, de actiunea ca-n filme, derulata de procurori pentru…

- ȘIRET… Un individ de 44 de ani din Iași a jefuit un șofer de camion din Republica Moldova, care l-a luat „la ocazie” din apropiere de Crasna, crezand ca e un om de buna-credința aflat intr-o situație dificila, dat fiind faptul ca individul avea un bandaj la nivelul unei maini. Numai ca, intr-o clipa…

- Un șofer beat, care avea și permisul de conducere anulat, a accidentat mortal o persoana care se deplasa intr-un carucior special pe DN22/E87, sambata, in localitatea Smardan din Tulcea. „La data de „La data de 23 septembrie, in jurul orei 15:30, un barbat a sesizat prin SNUAU 112 ca pe DN22/E87, la…