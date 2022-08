Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Șofer din Alba, implicat intr-un ACCIDENT pe DN 7, intre Oraștie și Deva. Un Porsche a intrat intr-un TIR Un accident rutier s-a produs miercuri dimineața, pe drumul național DN 7, intre Oraștie și Deva. Un TIR condus de un șofer din Alba Iulia a fost lovit in partea din spate de un autoturism…

- La data de 7 iulie 2022, in jurul orei 13,00, un barbat de 36 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cuza Voda din Ocna Mureș, județul Alba, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din Ocna Mureș. …

- Vineri dimineața, pe E 87, un TIR cu cisterna incarcata cu GPL a fost implicat intr-un accident la ieșirea din țara, in punctul de trecere a frontierei Galați Rutier, informeaza IPJ Galați. Tirul cu cisterna incarcata cu GPL a rupt parapetul de protectie al drumului si s-a rasturnat in afara partii…

- FOTO: Șofer din Alba, implicat intr-un accident rutier in județul Neamț. Impact intre un TIR și o autoutilitara Un șofer din județul Alba a fost implicat intr-un accident rutier miercuri, 22 iunie, in județul Neamț. In timp ce conducea un TIR din direcția Dochia – Piatra Neamț, acesta a intrat in coliziune…

- Șofer din Alba implicat intr-un accident in Arad: Un șofer beat a intrat cu mașina in autocamionul pe care il conducea Șofer din Alba implicat intr-un accident in Arad: Un șofer beat a intrat cu mașina in autocamionul pe care il conducea Un accident rutier in care a fost implicat și un șofer de 45 de…

- Un șofer din Turda a devenit victima colaterala, dupa o coliziune intre un autoturism condus de o femeie și un TIR, pe raza localitații Jucu. Autoturismul femeii a fost proiectat in autoturismul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 30 mai a.c., in jurul orei 05.30, politisti din cadrul Politiei orasului Navodari au identificat un barbat, de 20 de ani, care a condus un autoturism pe strada Garii din localitatea Cogealac, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Potrivit IPJ Constanta, in urma testarii cu…

- Fostul președinte Traian Basescu a fost implicat intr-un accident ușor, susțin surse din randul anchetatorilor. El ar fi lovit o mașina care era parcata și apoi s-a prezentat la sediul Poliției. Basescu a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind zero,