Un șofer intră în autospeciala de poliție și își recuperează permisul cu forța Scene incredibile surprinse pe autostrada A10 Sebeș-Turda. Un șofer agresiv, oprit de polițiști, a intrat peste agenți in autospeciala, sa iși ia actele inapoi. Intamplare halucinanta, sambata, pe autostrada A10, in județul Alba, care il are ca protagonist pe un șofer din județul Argeș. Barbatul, in varsta de 39 de ani, a fost surprins, in jurul orei 16:00, in timp ce conducea agresiv, folosind in mod repetat și nejustificat, semnale luminoase, pentru a-i obliga pe ceilalți șoferi sa elibereze banda de circulație. Polițiștii rutieri din cadrul Biroului Poliției Autostrazi A1 Ramnicu Valcea – Deva,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

