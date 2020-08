Un sofer este acuzat de ucidere din culpa in premiera in urma unui accident rutier in care a decedat un pieton

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer care a accidentat mortal o femeie in varsta de 71 de ani, dupa ce aceasta s-a angajat neregulamentar in traversare, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava pentru ucidere din culpa, din cauza vitezei cu care circula in localitate. Expertiza de ...

- Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Medicul anestezist este acuzat de ucidere din culpa. Fata de ceilalti medici cercetati in dosar, procurorii au dispus clasarea cauzei pentru infractiunea de ucidere din culpa, pentru ca fapta nu a fost…

- Polițiștii de investigații criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Zalau, au reținut un barbat, ce ar fi inlesnit practicarea prostituției, de catre o femeie și un barbat.Citește și: Accident rutier grav in județul Olt, pe DN65: pieton spulberat…

- In urma gasirii trupului fetiței in varsta de 5 ani in raul Cibin, pe raza orașului Talmaciu, la nivelul Poliției Orașului Talmaciu, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Avrig, s-a deschis un dosar de cercetare penala privind savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa.

- Tragedia a avut loc pe data de 24 noiembrie 2011, intr o discoteca din localitatea Eforie Sud.La finele saptamanii trecute, la Judecatoria Constanta a avut loc un nou termen de judecata in procesul lui Gigi Christian Chiru, fost senator, acuzat de ucidere din culpa. Cauza a fost amanata pentru 22 septembrie.Procesul…

- La data de 15 mai a.c., in jurul orei 21.10, un barbat de 29 de ani a condus un autoturism pe DJ 391, dinspre localitatea Viroaga catre Negru Voda, iar la un moment dat, deoarece se deplasa in zig zag, a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat de 25 de ani, care circula din spatele…

- Zece oameni din județul Iași au murit dupa ce au baut spirt contrafacut. Anchetatorii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, pentru ca l-au identificat pe producatorul alcoolului. Sunt percheziții la firma la care a fost produs spirtul.