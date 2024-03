Stiri pe aceeasi tema

- Buletin de presa, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea: Ieri, 08 martie, ora 16.16, polițiștii Serviciul Rutier au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca, un autoturism care circula pe Drumul Național 2 E 85 – Obrejița a parasit partea carosabila, iar conducatorul autoturismului implicat…

- Comunicat de presa, Inspectoratul de Poliție Judetean Vrancea: In jurul orei 09.45, o autospeciala din cadrul Serviciului Rutier, aflandu-se in patrulare pe Drumul Național 2 E85 Urechești la km 171+400, a fost acroșata din sens opus de un autoturism condus de o femeie, care ar fi pierdut controlul…

- Comunicat de presa, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea: Printr-un apel 112 primit in cursul nopții trecute la dispeceratul IPJ Vrancea, la ora 22.35, un barbat solicita ajutorul polițiștilor Secției 6 Poliție Rurala Nanești. Barbatul a relatat faptul ca, tatal sau, in varsta de 84 ani, din comuna…

- Un șofer care a calcat intentionat cu masina un caine pe o strada din municipiul Galati a fost identificat, a transmis miercuri Inspectoratul de Politie Judetean. „In urma activitatilor desfasurate de politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor, la data de 7 februarie 2024, a fost identificata…

- In jurul orei 18.20, pe Drumul Național 2 E 85 Obrejița, pe sensul București-Focșani, a avut loc o coliziune intre un autoturism și un atelaj hipo care a patruns de pe un drum secundar fara sa fie condus de caruțaș. In urma coliziunii, femeia care conducea autoturismul nu a suferit leziuni, evenimentul…

- „In dimineața zilei de astazi, politistii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au identificat o minora in varsta de 14 ani, din județul Harghita, care a fost data in urmarire naționala in cursului nopții trecute”, a anunțat astazi Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea. Potrivit observatornews.ro,…

- „In dimineața zilei de astazi, politistii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au identificat o minora in varsta de 14 ani, din județul Harghita, care a fost data in urmarire naționala in cursului nopții trecute”, a anunțat astazi Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea. Potrivit observatornews.ro,…

- Accident de circulație, in seara de Craciun, pe o strada din Caransebeș, județul Caraș-Severin, dupa ce un tanar de 18 ani, care conducea baut o mașina cu numere false, a fugit de polițiști. „Ieri, la ora 20:45, polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș au observat un autoturism ce se deplasa…