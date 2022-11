Un şofer din Bucureşti a PLONJAT cu maşina direct în groapa în care se făceau reparaţii la ţevi Santierele deschise de muncitori pentru a reparata infrastructura termoenergetica a Bucurestiului reprezinta adevarate capcane pentru soferi. Tot mai multe masini ajung in aceste cratere din mijlocul bulevardelor. Asa s-a intamplat si vineri seara, cand un sofer a cazut cu tot cu masina intr-o groapa, pe o sosea din cartierul Pantelimon din Bucuresti. Groapa era semnalizata […] The post Un sofer din Bucuresti a PLONJAT cu masina direct in groapa in care se faceau reparatii la tevi first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

