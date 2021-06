Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer de 20 de ani din Sibiu a fost amendat cu 3.190 lei si i s-a suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioada de 180 zile, dupa ce nu a oprit la semnalele politistilor si si-a continuat drumul prin oras incalcand mai multe reguli de circulatie. In prima faza, acesta nu…

- Soferul unei basculante a fost surprins in timp ce descarca deseuri provenite din constructii pe un teren de la marginea Bucurestiului. Barbatul a fost amendat cu 30.000 de lei, iar mașina i-a fost confiscata, anunța Politia Locala a Municipiului Bucuresti. Soferul basculantei de 12 tone a fost surprins…

- La data de 09 iunie 2021, in intervalul orar 10.00 – 15.30, polițiști din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Brașov, cu sprijinul lucratorilor Poliției Stațiunii Bran, au organizat și desfașurat o acțiune pe raza de competența, ce a avut ca scop verificarea respectarii normelor legale privind…

- In urma cu o saptamana, chemat de acasa pentru a participa la un flagrant, un ofițer din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița a fost lasat fara permis și amendat de catre colegii sai din cadrul Serviciului Rutier Ialomița. Omul legii a fost…

- Un sucevean care a depașit limita de viteza și a refuzat sa prezinte actele la control a ramas fara permis de conducere și a incasat amenzi de cateva mii de lei. Totul a plecat de la faptul ca autovehiculul marca Mercedes, inmatriculat in Germania cu numarul DAU MU3, a fost oprit pe DJ 209C, la ...

- Biciclistul care a accidentat sambata seara o fetita de doi ani in zona pietonala din centrul istoric al municipiului Sibiu, iar apoi a fugit de la locul accidentului, s-a predat politistilor dupa ce acestia au publicat in retelele de socializare o fotografie cu el surprinsa de camerele de supraveghere…

- Gigi Becali a reacționat, luni, in direct la Romania TV, dupa ce polițiștii l-au lasat fara permis in a doua zi de Paște pentru ci a depașit viteza in localitate. "Eu nu cred ca nu e adevarat. Eu am hotarari judecatorești in care daca depașești cu puțin viteza, le folosesc. La o adica, nu…