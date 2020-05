Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer neatent a lovit o masina parcata pe o strada din Dej, dar in loc sa opreasca si sa incerce sa ia legatura cu proprietarul, a decis sa fuga de la fata locului. Spre ghinionul sau, barbatul a fost oprit de politisti dupa doar cateva sute de metri.

- In noaptea de sambata spre sambata, in jurul orei 1:50, un tanar de 20 ani, din Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 208 S, in localitatea Gulia, orașul Dolhasca, din direcția Gulia catre Probota, pe fondul consumului de alcool, nu a adaptat viteza la condițiile de drum intr-o curba la stanga,…

- Un barbat in varsta de 64 de ani și-a scapat mașina de sub control și a patruns pe trotuar, unde a acroșat un tanar in varsta de 19 ani. Din fericire, consecințele accidentului nu au fost grave. Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 13.40, pe strada Manastirea Humorului din Gura Humorului,…

- Un sofer de 33 de ani, care era la volanul unui BMW, nu s-a ispravit cu conducerea automobilului si a tamponat violent doua masini parcate. Accidentul a avut loc, aseara, in jurul orei 22:30, pe strada Vasile Alecsandri din cartierul Telecentru al Capitalei.

- Un barbat din comuna Jidvei s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus baut și a provocat accident rutier. A pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un autoturism parcat in afara drumului. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul orei 8.00, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au fost…

- Accidentul - usor - a avut loc astazi la pranz, pe bulevardul Poitiers. Barbatul a fugit de la locul accidentului, fiind urmarit de oamenii legii si, in final, retinut. El a fost prins in cartierul Frumoasa. Masina de Politie apartine sectiei 5. Vom reveni cu informatii.

- Sambata seara un barbat de 82 ani, din Radauți, conducea autoturismul pe DN17A din localitatea Dornești, venind dinspre orașul Siret și indreptandu-se spre Radauți. Ajungand la podul peste raul Suceava a intrat in depașirea neregulamentara a unui biciclist de 70 ani, din com. Dornești, intrand in coliziune…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Timiș au desfașurat, in aceasta seara, in jurul orei 19, o acțiune pentru prevenirea contrabandei cu țigari. Pe șoseaua care leaga Grabaț de Lenauheim au observat un autoturism despre care aveau informații ca este folosit…