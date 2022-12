Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurala Iași oprit in trafic duminica, in jurul orei 01.00, un barbat care a condus un auto pe raza comunei Holboca, deoarece avea o viteza de deplasare foarte redusa, relateaza Ziarul de Iași . S-a descoperit ca era baut. Șoferul de 56 de ani a fost testat alcoolscopic,…

- In ziua de 12 decembrie a.c., in jurul orei 01.00, politistii Sectiei nr. 1 Politie Rurala Iasi au procedat oprirea in trafic a unui barbat care a condus un auto pe raza comunei Holboca, avand o viteza de deplasare foarte redusa. Intrucat soferul, de 56 de ani emana halena alcoolica, a fost testat alcoolscopic,…

- Femeie din Apuseni, cu dosar penal dupa ce a condus cu permisul suspendat. Unde au oprit-o polițiștii O femeie din comuna Poiana Vadului este cercetata penal dupa ce a condus un autoturism, cu permisul suspendat. Polițiștii au oprit-o in trafic, miercuri seara. Potrivit IPJ Alba, in 30 noiembrie 2022,…

- La data de 18 noiembrie 2022, in jurul orei 03,30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Vasile Alecsandri din municipiu, avand permisul de conducere suspendat. Fața de…

- Amenda de minim 1.300 de lei si dosar penal pentru aceasta greseala din trafic. Multi soferi ignora aceasta regula si se urca asa la volan. Care este aceasta regula prevazuta in Codul Rutier, vedeți in randurile articolului de mai jos. Cand se pedepsește conducerea unui vehicul cu inchisoarea. Ce prevede…

- Un barbat, in varsta de 33 de ani, s-a ales cu un dosar penal dupa ce a fost oprit in trafic de catre polițiștii din Lugoj. Polițiștii municipiului Lugoj au oprit pentru control, in data de 15 octombrie, in jurul orei 20:40, pe strada Aleea Țesatorilor din municipiu, un autoturism condus de…

- Azi-noapte, in jurul orei 00.00, polițiștii Secției 3 Farcașa, in timp ce executau serviciul de supraveghere și control trafic rutier pe D.J. 108/A, au oprit un autoturism pentru control. La volan a fost identificat un barbat de 49 de ani din Țicau. In urma testarii cu aparatul etilotest, i-a rezultat…

- Dosar penal pentru un barbate din Alba, prins de polițiști in trafic: Pentru ce a fost pedepsit Dosar penal pentru un barbate din Alba, prins de polițiști in trafic: Pentru ce a fost pedepsit Polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Jidvei au verificat un conducator auto care se deplasa pe un…