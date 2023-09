Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer din Constanța, in varsta de 30 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore de oamenii legii, dupa ce ar fi lovit cu mașina un pieton, iar mai apoi ar fi fugit de la fața locului. Potrivit informațiilor, acesta consumase alcool.

- Un barbat de 32 de ani, din comuna Ștefan cel Mare, a fost reținut de polițiști și introdus in Arestul IPJ Bacau, dupa ce ar fi lovit și amenințat un șofer cu care s-a șicanat in trafic. Din cercetari s-a stabilit faptul ca, un conducator auto de 36 de ani, in timp ce se deplasa […] Articolul FOTO!…

- TANAR SI … INFRACTOR Pe 26 august, pe seara, la ora 21.00, politistii Sectiei 4 Politie Rurala Husi, din cadrul Politiei Municipiului Husi, aflati pe un drum public din localitatea/comuna Padureni, au observat si efectuat semnal regulamentar de oprire, in vederea controlului, unei motociclete care nu…

- UPDATE: A fost arestat pentru 30 de zile. Polițiștii Biroului Rutier Bacau au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui tanar de 30 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, sub influenta alcoolului și parasirea locului accidentului. Acesta a…

- Conducatorul auto a ramas luni bune fara permis și s-a ales și cu o amenda usturatoare pentru ca a fost surprins de radar pe DN2-E85 cand rula cu o viteza amețitoare. Pe 26 iulie, in jurul orei 19,00, un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau a depistat, pe DN2-E 85, in afara localitații…

- NEATENȚIE… Pe DE 581, in zona PECO, la intrarea in Barlad dinspre Vaslui, a avut loc un accident care s-a soldat doar cu pagube serioase la autoturismele implicate! Un AUDI, care aparține patronului pensiunii „La Branzoi”, din satul Simila, se indrepta spre stația PECO aflata chiar la intersecția dintre…

- Conducatorul auto din Pașcani a primit o amenda de 2.900 de lei și i-a fost reținut permisul de conducere pentru 150 de zile Un conducator auto in varsta de 23 de ani, din municipiul Pașcani, a fost depistat de un echipaj de poliție din cadrul Serviciului Rutier Bacau in timp ce conducea un autoturism…

- In dupa amiaza zilei de 21 iunie 2023, in jurul orei 16.10, polițiștii din Blaj au fost sesizați de o femeie din Blaj, cu privire la faptul ca fiul ei a fost victima unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat faptul ca minorul in varsta de 14 ani, din Blaj, in timp ce se deplasa cu bicicleta,…