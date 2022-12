Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au transmis ca șoferul implicat in accidentul mortal de ieri dupa-amiaza, de pe Șoseaua Vadu Pașii, a fost reținut pentru 24 de ore: Fața de conducatorul auto a fost luata masura reținerii pentru 24 de ore.”, a transmis…

- Un pieton a fost tamponat mortal dupa ce o mașina a derapat din cauza lunecușului. Șoferul incercat sa efectueze manevra de depașire, relateaza Realitatea.md . Incidentul a avut loc in localitatea Gisca din stanga Nistrului. In jurul orei 19:00, conform martorilor, Mercedesul se deplasa cu viteza și…

- Un barbat a fost accidentat mortal, sambata dimineața, pe raza localitații clujene luna. Se pare ca acesta, in calitate de pieton, circula pe partea carosabila. Un șofer nu l-a vazut pe barbat, din cauza intunericului, și l-a accidentat mortal. In cursul dimineții de sambata, in jurul orei 06.10, polițiștii…

- Barbatul de 83 de ani din judetul Arges care a lovit un biciclist apoi a accidentat mortal doi pietoni a fost retinut. "Dupa administrarea de probatoriu, barbatul de 83 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanta, urmand ca in cursul zilei de astazi, 27 noiembrie, sa fie prezentat in…

- Un barbat din Vorona - Botoșani a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de inchisoare de Judecatoria Suceava pentru un accident mortal pe care l-a provocat in luna martie a anului trecut, in orașul Liteni.Inculpatul, Florin Ursu, a fost judecat pentru trei infracțiuni, avand in vedere ca s-a urcat la ...

- Șoferul care a accidentat mortal un biciclist pe DN 7-Crangurile, a fost testat pozitiv in ceea ce privește consumul unor substanțe psihoactive The post Șoferul care a accidentat mortal un biciclist pe DN 7-Crangurile, a fost testat pozitiv in ceea ce privește consumul unor substanțe psihoactive first…

- Un pieton neidentificat inca a fost accidentat mortal de un autoturism in noaptea de joi spre vineri, pe DN 2A, in apropierea localitatii Crucea, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un BMW a fost aruncat in sant de un Volkswagen, pe un drum judetean. Soferul BMW-ului nu a avut nicio vina. Cel al VW-ului nu avea permis, dar era „facut". Lucrator la un abator din Germania, Cristi Daraba s-a intors la Plugari cu ocazia sarbatorilor de iarna. Nu avea permis, dar si-a cumparat totusi…