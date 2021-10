Stiri pe aceeasi tema

- Vineri seara, o patrula de siguranța publica a fost informata ca din centrul municipiului Radauți spre comuna Horodnic de Jos s-a pus in mișcare un autoturism al carui conducator s-ar afla sub influența alcoolului. S-a procedat la efectuarea de verificari, Politistii s-au deplasat pe DN2H, pe direcția…

- Polițiștii din patrula de siguranța publica aflata in serviciul de patrulare, in timp ce se afla in exercitarea atribuțiunilor de serviciu pe str. Vanatorilor din mun. Radauți, au procedat la oprirea unui autoturism la volanul caruia se afla un barbat vizibil aflat sub influența alcoolului. I s-a cerut…

- Accident rutier la Cunța: Un șofer baut a intrat in coliziune cu doua biciclete sprijite de un gard. Autoturismul cu care circula a fost radiat din anul 2020 Accident rutier la Cunța: Un șofer baut a intrat in coliziune cu doua biciclete sprijite de un gard. Autoturismul cu care circula a fost radiat…

- In timp ce conducea autoturismul pe DN 17 A, in comuna Marginea, un localnic de 38 de ani a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de un barbat de 34 de ani din judetul Satu Mare. Din accident a rezultat ranirea unui barbat de 72 de ani, pasager…

- In timp ce conducea autoturismul pe DN 17A, in afara comunei Vatra Moldoviței, un barbat de 32 de ani din comuna Moldovita a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 65 de ani din judetul Bistrita Nasaud. Din impact a rezultat ranirea barbatului…

- Politistii bucuresteni au tras mai multe focuri de avertisment, in noaptea de sambata spre duminica, pentru a prinde un sofer care nu a oprit la semnalele agentilor rutieri. Autoturismul a fost urmarit pe mai multe strazi, iar la un moment dat a lovit usor un taxi aflat in miscare.

- Poliția Suceava a informat ca in cursul zilei de joi, 12 august s-au continuat cercetarile privind un eveniment rutier produs miercuri seara, cand o femeie de 52 de ani din Horodnic de Jos, care se deplasa in calitate de pieton pe drumul din centrul comunei, fiind acroșata de un autoturism al carui…