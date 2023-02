Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar, care s-a urcat drogat la volan, a fost protagonistul unei intamplari nedorite. La un moment dat, masina in care se afla impreuna cu doi amici a plonjat in lacul de acumulare Batca Doamnei din Piatra Neamt. In acest caz, politistii au intocmit un dosar penal. Zona pitoreasca a acumularii din…

- Pe data de 16.08.2020, un echipaj rutier l-a oprit pe șoferul aflat sub influența alcoolului pe DJ 253, pe raza localitații galațene Baleni. In urma testarii cu alcooltestul, a rezultat ca barbatul avea o alcoolemie de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat.Șoferul a fost transportat la spital, dar a…

- Un tanar din Suceava a fost prins drogat la volan, dupa ce a depașit neregulamentar mașina poliției, intr-o zona unde era interzisa depașirea pe linia continua. Potrivit polițiștilor, tanarul avea 21 de ani și era din Campulung Moldovenesc. Acesta a fost testat cu etilotestul, rezultand fiind negativ.…

- Un craiovean care a fost prins de trei ori intr-o singura noapte in timp ce conducea mașina sub influența alcoolului a fost condamnat la 3 ani si 3 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de persoana inculpata. Acesta a fost gasit vinovat de pentru comiterea…

- PRINS Politistii de frontiera din cadrul Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetatenie R. Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals, desi nu a obtinut niciodata acest drept. In data de 03 ianuarie a.c., in jurul orei 11.00, in Punctul…

- In urma cu cateva momente, magistratii de la Curtea de Apel Iasi au decis ca toti acuzatii din dosarul Veranda sa scape de control judiciar. Judecatorii au revocat controlul judiciar impus de DIICOT si au ridicat integral toate interdictiile care fusese stabilite initial de catre procurorii DIICOT Iasi.…

- Un șofer a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași dupa ce a fost prins baut la volan. Acesta avea o alcoolemie uriașa cand a fost tras pe dreapta Un șofer din Iași a ajuns in arestul poliției dupa ce s-a urcat baut la volan. „In ziua de 10 decembrie a.c., in jurul […] Articolul…

- PE ȘAPTE CARARI… Trei mașini au fost avariate in urma unui eveniment rutier care a fost produs in noaptea de marți spre miercuri, pe strada Republicii din Vaslui. Un tanar in varsta de 19 ani, care se afla la volanul unui autoturism, deși era sub influența bauturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra…