Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din Capitala i-a salvat viata unui pieton care a dormit pe marginea drumului. Vladimir Rusacov se intorcea de la Orheiul Vechi impreuna cu cativa prieteni. Iar in localitatea Magdacesti el a vazut un barbat lungit la pamant si a oprit sa vada ce s-a intamplat.

- Un tanar din comuna Galanești a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de 2 ani și 6 luni de inchisoare, dar cu suspendare, cu un termen de incercare de 3 ani, pentru infracțiunea de parasirea locului accidentului, dupa ce a acroșat cu mașina pe care o conducea un pieton și a plecat mai departe. ...

- Un accident extrem de grav a avut loc la ieșire din Giurgiu, in zona Panesim. Un tanar de 22 de ani, din localitatea Vedea, a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un stalp de electricitate, pe care l-a pus la pamant. In urma impactului, stalpul a cazut pe mașina, transformand-o intr-un morman…

- Un accident rutier care ar fi putut avea urmari deosebit de grave a avut loc, in urma cu puține minute, pe strada Feroviari din municipiul Vaslui. Evenimentul rutier s-a produs dupa ce conducatorul auto al unui Volvo inregistrat in Suedia a pierdut controlo volanului și a intrat cu mașina in scara de…

- Un accident rutier mortal petrecut acum o luna și jumatate a ramas cu autor necunoscut, polițiștii nereușind sa dea de urma șoferului care a lovit violent cu mașina un barbat in varsta de 38 de ani și a fugit. Accidentul s-a petrecut la Moldovița, iar veștile privind cursul anchetei nu sunt prea ...

- Un batran in varsta de 85 de ani a cazut victima intr-un accident rutier pe care tot el l-a provocat, dupa ce a patruns cu bicicleta pe un drum național, fara a se asigura. Accidentul s-a produs miercuri, in jurul orei 15.00, la Marginea, iar exemplele zilnice prezentate de poliție arata ca ...

- Un nou accident mortal cu victima pieton s-a petrecut joi noapte pe drumul județean din Moldovița, aproape de centrul comunei. In jurul orei 22.50, polițiștii Secției de Poliție Rurala Vama au fost sesizați prin 112 de faptul ca pe DJ 175 se afla un barbat cazut pe carosabil, in stare de ...

- Accidentul a avut loc in jurul orei 4.20, in localitatea Topolita, comuna Grumazesti, judetul Neamt. „Politistii rutieri din cadrul Politiei orasului Targu-Neamt au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DJ 155 a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit…