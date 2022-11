Un şofer băut a lovit un biciclist, după care maşina sa a ricoşat în alt autoturism. Un om au murit, alți 2 sunt răniți Un barbat de 42 de ani a murit, iar o femeie si un adolescent au fost raniti intr-un accident in localitatea Bujoreni din judetul Teleorman. Polițiștii rutieri spun ca un sofer baut a acrosat un biciclist, dupa care masina a ricosat in alt autoturism, care circula din sens opus. ”Din primele verificari efectuate a reiesit faptul ca in eveniment sunt implicate doua autovehicule si un biciclist. In timp ce un barbat in varsta de 62 de ani, din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, conducea un autoturism din directia de deplasare Alexandria catre Bucuresti, din cauze care vor fi stabilite cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani a murit, iar o femeie si un adolescent au fost raniti intr-un accident produs, miercuri seara, pe drumul european 70, in localitatea Bujoreni din judetul Teleorman. Primele date arata ca un sofer baut a acrosat un biciclist, dupa care masina a ricosat in alt autoturism, care circula…

- ”Din primele verificari efectuate a reiesit faptul ca in eveniment sunt implicate doua autovehicule si un biciclist. In timp ce un barbat in varsta de 62 de ani, din municipiul Alexandria, judetul Teleorman, conducea un autoturism din directia de deplasare Alexandria catre Bucuresti, din cauze care…

- Eveniment Biciclist, de 42 de ani, mort intr-un accident rutier provocat de un barbat baut la volan / O femeie a ajuns la spital noiembrie 23, 2022 19:01 Miercuri, 23 noiembrie, ora 17.04 , polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul…

- Treisprezece persoane au ajuns la spital sambata dimineata, dupa ce un microbuz cu pasageri si o autoutilitara s-au ciocnit intr-o intersectie din municipiul Alexandria. In urma impactului, microbuzul, in care se aflau 15 persoane, s-a rasturnat, informaza News.ro. ”Sambata dimineata, la ora 4.02, pe…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, in localitatea mehedinteana Cocorova, in urma caruia patru persoane au fost ranite. Un autoturism a intrat intr-un parapet, doi dintre raniti au ramas incarcerati. Trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit…

- Scene terifiante s-au petrecut pe strazile Capitalei! Un șofer, probabil drogat, cu un bolid de lux era sa faca praf mai mulți pietoni, la intersecția Bulevardului Gheorghe Șincai cu Bulevardul Dimitrie Cantemir. Un polițist de la circulație și patru jandarmi s-au chinuit minute in șir sa-l convinga…

- Un roman și-a impușcat iubita pe o strada din Miami și apoi s-a sinucis. Coclea Gheorghe Cristian, in varsta de 48, și Dumuta Szerika, de 49 de ani, au fost gasiți morți de polițiști, relataza NBC Miami , citat de site-ul știrileprotv.ro . Poliția a anunțat ca un apel la numarul de urgența a semnalat…

- Crima, urmata de sinucidere intr-un oras din Miami. Un roman si-a impuscat fosta iubita, apoi a indreptat arma asupra lui si si-a luat viata, in mijlocul strazii. Incidentul a avut loc pe o strada din orasul Brickell, miercuri seara. Poliția din Miami a spus ca a fost anuntata prin apeluri la numarul…