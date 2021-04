Stiri pe aceeasi tema

- „Detașamentul de Pompieri Reșița a intervenit de urgența, azi-noapte, in jurul orei 01.15, cu o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare și un echipaj SMURD, la un incendiu autoturism rasturnat in afara parții carosabile a drumului, la intrarea in localitatea Tarnova. Autoturismul a…

- Un grav accident de circulație s-a produs, aseara, in jurul orei 22:40, pe DN 76, in afara localitații bihorene Pocola. Un barbat de 34 de ani din comuna Giroc, județul Timiș, in timp ce conducea un autotren, dinspre Oradea inspre Beiuș, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum. „Intr-o…

- Un bebeluș de 6 luni a murit, dupa ce mașina in care se afla s-a rasturnat pe DN 13A, in localitatea Chibed, județul Mureș. Alte trei persoane au fost ranite și au fost transportate la UPU Targu...

- Un autoturism a intrat duminica intr-o conducta de distributie a gazului metan, in zona existand riscul producerii unei explozii, au informat reprezentantii inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, potrivit Agerpres. "Detasamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala…

- Un tanar de 24 de ani a murit, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce mașina in care se afla, condusa de un șofer beat, s-a rasturnat, iar el a fost aruncat pe șosea. Alți doi tineri s-au...

- Un accident rutier s-a produs, joi, pe DJ 243, pe raza localitatii Pogana, un autoturism lovind rezervorul cu motorina al unui TIR, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, informeaza Agerpres. Traficul in zona a fost restrictionat pana cand pompierii…

- Un accident rutier s-a produs joi seara cu puțin timp inainte de ora 22 pe strada Dejului din Gherla. In urma unui apel la 112 a intervenit un echipaj de descarcerare al pompierilor de la Detașamentul din Dej, un echipaj medical și poliția. Pompierii au gasit autoturismul rasturnat pe plafon și ocupantul…

- Doua persoane au murit dupa ce au fost prinse sub un microbuz in Pasul Mestecaniș, in județul Suceava. Microbuzul tracta o platforma și a derapat pe șoseaua umeda.Accident teribil miercuri de dimineața, in Suceava, unde un microbuz in care erau 8 oameni s-a rasturnat și doi dintre pasageri au murit…